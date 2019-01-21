Актер Дмитрий Харатьян рассказал, что не должен был играть роль гардемарина Алешу Корсака в знаменитом фильме.

Актер Дмитрий Харатьян рассказал, что не должен был играть роль гардемарина Алешу Корсака в знаменитом фильме, сообщает "Пятый канал".Рассказывая о своей актерской биографии, Харатьян рассказал, что на роль был утвержден актер Юрий Мороз (к тому времени известный по фильмам "Юность Петра" и "Тайна "Черных дроздов"). Но из-за режиссерского дебюта Мороз был вынужден отказался от роли.Роль досталась Харатьяну благодаря оператору картины и мужу режиссера Светланы Дружининой — Анатолию Мукасею. Хотя сам Харатьян полагает, что не обошлось и без мистики. Как известно, предки актера несколько поколений служили российскому флоту и были гардемаринами.Первый фильм о приключениях гардемаринов вышел на экраны в 1988 году.