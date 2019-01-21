На прошедшей неделе Германия вчитывалась в письма известного своей экстравагантностью посла США в Берлине Ричарда Гренелла. Фрагменты скандальных писем опубликовала немецкая Bild.

На прошедшей неделе Германия вчитывалась в письма известного своей экстравагантностью посла США в Берлине Ричарда Гренелла. Фрагменты скандальных писем опубликовала немецкая Bild. Отбросив в очередной раз приличия и дипломатические условия, Гренелл прямо и в письменном виде потребовал от компаний-участников "Северного потока-2" отказаться от проекта, иначе — угроза американских санкций."Мы подчеркиваем: компании, задействованные в российском секторе энергетического экспорта участвуют в проекте, который может привести к значительным санкционным рискам", — написал Гренелл.До сих пор посол вел себя столь вызывающе, что в Берлине уже порядком поднадоел. У него репутация человека, с которым без крайней необходимости не встречаются. Впрочем, сам Гренелл, похоже, не очень страдает от отсутствия общества. Во всяком случае, выглядит так, словно полностью растворен в мужчине своего сердца, с которым не расстается ни на минуту и обожает позировать перед камерами.Вот под палящим солнцем на отдыхе на берегу океана. Прекрасное общее увлечение — серфинг. Вот в телевизионных студиях. Если интервью, то обязательно вместе. На любые темы. Вот на вручении верительных грамот у президента Штайнмайера. Штайнмайер, видать, думает: "Эка куда с седой головой занесло". А вот и в Белом доме. Всегда вместе. Так что Гренелл не страдает от одиночества. А если надо донести свою мысль о том, что Германия должна делать, а что — нет, то есть и испытанное оружие Трампа Twitter."Немецкие компании, имеющие дело с Ираном, должны прекратить операции немедленно", — пишет посол.Когда такое от Гренелла появилось в прошлом году, то Германия Меркель чуть не поперхнулась. А потом проглотила. Посла не выслали. Может, потому, что и другой лучше не будет. В конце концов Гренелл действует ровно в стилистике своего президента Трампа. Да еще пишет, что именно дипломатия Трампа — самая эффективная.Немцы, однако, бурлят. Например, срочной высылки Гренелла из Германии еще прошлым летом потребовала лидер фракции левых в Бундестаге Сара Вагенкнехт. А сейчас замглавы фракции социал-демократов Ральф Штегнер сравнивает посла Гренелла с верховным комиссаром — представителем стран-победительниц в оккупированной Германии сразу после капитуляции Гитлера в конце Второй мировой войны."Мистеру Гренеллу стоило бы знать, что время верховных комиссаров в Германии давно прошло", — сказал Штегнер.Посол Гренелл, впрочем, словно ничего не замечает, а немцам отвечает со всей американской прямотой: "У вас нет военной поддержки дипломатии. Вы — яркий пример страны, в которой боеготовность является серьезной проблемой, нет подводных лодок, готовых к использованию, нет военного оборудования. Если вы хотите быть успешной нацией, за вами должна стоять угроза применения силы".Хоть стой, хоть падай. Так или иначе, а немецкий МИД попросил компании, получившие от американского посла Гренелла письма, не обращать на них внимания, не отвлекаться от работы.