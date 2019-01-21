Зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми и 423 дорожных происшествия с материальным ущербом.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 51 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмировано 6 детей. В одном случае водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения.Зарегистрировано 423 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 61 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.Вязниковский районПо предварительной информации, 14.01.2019 г. около 16:30 у дома 15/16 по улице Ленина города Вязники 41-летний водитель автомобиля «ЛАДА Веста» при повороте налево на регулируемом перекрестке допустил наезд на 12-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. После этого водитель с места ДТП скрылся, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан. В результате ДТП пешеход госпитализирован с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.Александровский районПо предварительной информации, 15.01.2019 г. около 13:00 на 11 км автодороги «Струнино – Площево» 44-летний водитель автомобиля «Дэу Тико» не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 24-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал водитель «Дэу Тико» - госпитализирован с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой голени.Ковровский районПо предварительной информации, 16.01.2019 г. около 08:00 у дома 31 по улице Колхозной города Коврова 27-летний водитель автомобиля «ЛАДА Приора» при повороте налево допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле Круз» под управлением водителя 1985 г.р. После этого автомобиль «Шевроле Круз» совершил наезд на остановившийся для выезда с прилегающей территории автомобиль «Дэу Нексия» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП пострадал водитель «Дэу Нексия» - направлен на амбулаторное лечение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.Суздальский районПо предварительной информации, 17.01.2019 г. около 23:35 на 27 км автодороги М–7 «Волга» у дома 59 по улице Ленина поселка Боголюбово 39-летний водитель автомобиля «Хендэ Туксон» допустил наезд на пешехода 1984 г.р., который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал пешеход - направлен на амбулаторное лечение с диагнозом: перелом правой ключицы.Ковровский районПо предварительной информации, 18.01.2019 г. около 06:40 на 6 км автодороги «Сенинские Дворики – Ковров - Шуя» (п. Мелехово) 34-летний водитель автобуса марки «КАВ34238-02» при движении со стороны г. Коврова не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Мерседес- Бенц Спринтер» под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП спустя 4 часа в ЦРБ г. Коврова за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса - 1962 и 1977 годов рождения. Обоим назначено амбулаторное лечение.Муромский районПо предварительной информации, 19.01.2019 г. около 14:20 на 4 км автодороги «Муром – М-7 «Волга», 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211440» допустила наезд на стоящую (в связи с затруднением движения) автомобилем «Форд Гэлакси» под управлением водителя 1959 г.р. В результате ДТП травмирована водитель автомобиля «ВАЗ-211440», диагноз: ушибленная рана левого коленного сустава, ушиб грудной клетки, назначено амбулаторное лечение.Александровский район:По предварительной информации, 20.01.2019 г. около 15:30 у д.30 по улице Советская города Александрова 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074», двигаясь со стороны ул. Киржачской в сторону ул. Советской, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Опель Мерива» под управлением водителя 1986 г.р., который двигался по главной дороге с левой стороны. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля ВАЗ-21074 (диагноз: ушибы, назначено амбулаторное лечение) и водитель автомобиля «Опель Мерива» (диагноз: ушибы, назначено амбулаторное лечение.Госавтоинспекция предупреждает!Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными на дорогах: соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами.Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!