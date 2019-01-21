Японский премьер Синдзо Абэ рассматривает вопрос о заключении мирного договора с Россией, если будет гарантирована передача части южных Курильских островов (это Малая Курильская гряда - Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый).

Японский премьер Синдзо Абэ рассматривает вопрос о заключении мирного договора с Россией, если будет гарантирована передача части южных Курильских островов (это Малая Курильская гряда — Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый).Передача Итурупа и Кунашира выглядит на данный момент нереалистично, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что Япония требует вернуть ей Кунашир, Итуруп и шесть островов Малой Курильской гряды; России, в свою очередь, нужно признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме.И Абэ заявлял о невозможности решить проблему, пока русские не согласятся с переходом Курильских островов. При том, что на всех островах живут русские, и они должны принимать участие в определении судьбы региона.