Куб закрыли. Прокуратура города Владимира в судебном порядке добилась запрета эксплуатации здания. Ленинский райсуд пришел к выводу, что торговый центр «Куб» на улице Чайковского является самовольной постройкой. Собственника через суд уже пытались обязать снести здание. Но владелец продолжал использовать его в качестве торгового центра. И теперь владимирская прокуратура через суд добилась решения о закрытии комплекса.

"Куб" закрыли. Прокуратура города Владимира в судебном порядке добилась запрета эксплуатации здания. Ленинский райсуд пришел к выводу, что торговый центр Куб на улице Чайковского является самовольной постройкой. Собственника через суд уже пытались обязать снести здание. Но владелец продолжал использовать его в качестве торгового центра. И теперь владимирская прокуратура через суд добилась решения о закрытии комплекса.