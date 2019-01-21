Роскосмос собирается создать целый отряд женщин-космонавтов - об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники. Летом 2018-го, когда формировали отряд, от женщин поступило более 80 заявок, но ни одна не прошла, соответственно, в космос в ближайшее время полетят только мужчины. В будущем это планируют исправить, но отбор, правда, будет жесткий - нужны лучшие из лучших.

Роскосмос собирается создать целый отряд женщин-космонавтов — об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники. Летом 2018-го, когда формировали отряд, от женщин поступило более 80 заявок, но ни одна не прошла, соответственно, в космос в ближайшее время полетят только мужчины. В будущем это планируют исправить, но отбор, правда, будет жесткий — нужны лучшие из лучших.Уже не просто инициатива, скорее — официальная вакансия от Роскосмоса. На борт МКС требуются женщины-космонавты. За всю историю российской космонавтики за пределы Земли вылетали только четыре представительницы прекрасного пола. И вот он шанс – стать пятой и даже шестой. Но важно не количество, а качество."Мы действительно считаем, что работа шла бы увереннее, если бы количество женщин увеличилось. Поскольку отбор очень жесткий, количество претендентов должно быть не из десятков и не из сотен, а из десятков тысяч людей, чтобы были лучшие из лучших", — подчеркнул генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В ближайшие годы планируется заметно увеличить количество экспериментов на МКС, а значит и спрос идет на специалистов медиков, биологов, химиков. Одним из условий отбора в женский отряд – опыт исследовательской деятельности, но и этого мало.Прошлогодний свободный набор в отряд космонавтов показал: из 87 женщин, подавших заявки, ни одна не дошла до цели. Физподготовка, состояние здоровья, психологические особенности – проверяется все. Никаких гендерных поблажек."Есть единый отряд космонавтов, где готовятся как мужчины, так и женщины, наравне. Нет отдельных критериев и функционала. Когда я проходила подготовку, у меня был тот же функционал, что и у моих коллег-мужчин. Подготовка одна для всех. Я должна была быть и технарем, и ученым", — рассказала Елена Серова, летчик-космонавт, испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.Исследователи ИМБП РАН, работающие с космонавтами на Земле, — те, кто проводит имитации полетов, — так и вообще не скрывают: разделять по половому признаку космонавтов у них не принято. Главное, чтобы специалист был качественный."Когда я выполняю свою работу, мне неважно, кто передо мной. Я оцениваю человека по другим факторам. И когда мы находились в смешанном экипаже по сравнению с женским, это был другой опыт. Да это другие особенности общения, другая обстановка. И все наши последующие эксперименты планируются межгендерными", — сообщила Елена Лучицкая, старший научный сотрудник лаборатории физиологии и биомеханики кардиореспираторной системы ИМБП РАН, член корреспондент Международной академии космонавтики.Сейчас в Российском отряде космонавтов есть только одна женщина. Анна Кикина – космонавт-испытатель, но в космос ей еще только предстоит полететь. В зависимости от успехов предстоящего женского отбора, возможно, не только с коллегами-мужчинами.