Объём найденного каннабиса составил 377,4 грамма

Объём найденного каннабиса составил 377,4 граммаВ Гороховце местного жителя признали виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.Мужчина где-то собрал урожай дикорастущей конопли. Он высушил и измельчил растение, получив наркотическое вещество. Его он прятал в своем гараже. Объём найденного каннабиса составил 377,4 грамма.Гороховчанин полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.