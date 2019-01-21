По версии следствия, мужчина похитил кузов от автомобиля.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 28-летнего жителя района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).По версии следствия, в конце октября прошлого года фигурант тайно похитил кузов от автомобиля «Ауди-80» от частного дома, расположенного в одной из деревень Гусь-Хрустального района.Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил 15 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории города Гусь-Хрустального полицейскими был задержан подозреваемый. Свою вину мужчина признал, пояснив, что похищенное вывез на атомобиле и сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.