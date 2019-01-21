Кассир, усомнившись в подлинности банкноты, позвала охранников

Кассир, усомнившись в подлинности банкноты, позвала охранниковЖителя Коврова подозревают в изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В конце декабря прошлого года в дежурную часть полиции во Владимире поступило сообщение о сбыте фальшивой купюры в одном из магазинов. Правоохранители задержали злоумышленника - 20-летнего молодого человека.Выяснилось, что парень распечатал на принтере поддельную купюру номиналом 2 тысячи рублей и оплатил ею товар в магазине продуктов. Кассир, усомнившись в подлинности банкноты, позвала охранников, а те сообщили о происшествии в полицию.Подозреваемый во всем признался. Расследование уголовного дела продолжается.