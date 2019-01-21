Это наиболее эффективный способ защитить себя и своих близких

Это наиболее эффективный способ защитить себя и своих близкихИз-за вспышки кори во Владимирской области департамент здравоохранения решил организовать дополнительную вакцинацию детей и взрослых.Во всех больницах региона можно сделать прививку от кори, причем не только по будням, но и в субботу.Если вы или ваши дети всё же заболели, необходимо срочно вызвать врача. До прихода доктора следует свести контакты с другими людьми до минимума, а затем сообщить обо всех своих контактах за последние 3 недели.Также очень важно соблюдать правила респираторного этикета – при кашле и чихании прикрывать нос и рот одноразовым платком или салфеткой, использовать средства защиты органов дыхания - маску или марлевую повязку.В облздраве напоминают, что вакцинация – это единственный и наиболее эффективный способ защитить себя и своих близких от кори.