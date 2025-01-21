В числе погибших - 123 лося, 10 оленей, 6 кабанов и 6 косуль.

В 2024 году во Владимирской области автомобилисты сбили 128 диких животных. Об этом рассказал начальник Госохотинспекции Валерий Куфтин.В числе погибших - 123 лося, 10 оленей, 6 кабанов и 6 косуль. Также зафиксированы 2 случая гибели животных в результате нападений волков и бродячих собак, и 17 случаев по естественным причинам.Наибольшее количество аварий с участием лесных жителей произошло на дорогах Киржачского, Петушинского, Муромского, Судогодского, Суздальского и Александровского районов, в том числе на крупных трассах, таких как М-7 и Р-132.