Народный фронт провел опрос жителей области по поводу удобства владимирского железнодорожного вокзала. Дело в том, что люди уже обращались в общественную организацию с жалобами на плохую

Народный фронт провел опрос жителей области по поводу удобства владимирского железнодорожного вокзала. Дело в том, что люди уже обращались в общественную организацию с жалобами на плохую инфраструктуру. По результатам опроса Народный фронт выделил основные проблемы, которыми недовольны пассажиры и просто посетители. Первое – это количество мест для ожидания. Их очень мало. Еще один недостаток –