Еще в декабре 2024 года девочка пришла домой после тренировки с синяками из спортшколы олимпийского резерва №5.

Фонд гимнастической этики (GEF) Международной федерации гимнастики (FIG) сообщил о намерении тщательно следить за делом о жестоком обращении с 8-летней художественной гимнасткой из Владимира. Об этом пишет ТАСС.Еще в декабре 2024 года девочка из спортшколы олимпийского резерва №5. Позже призналась родителям, что на нее подняла руку тренер.В пресс-службе GEF отметили, что фонд активно взаимодействует с российскими представителями и следит за развитием ситуации в соответствии со своей миссией и нормами FIG.