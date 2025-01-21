В новогодние каникулы — с 29 декабря по 8 января — онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) как всегда отметил рост спроса на контент, ориентированный на семейные

В новогодние каникулы — с 29 декабря по 8 января — онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) как всегда отметил рост спроса на контент, ориентированный на семейные просмотры, а также на праздничную тематику. Поэтому восемь из топ-10 фильмов — это сказки, мультфильмы и кино с возрастными ограничениями 6+ и 0+. Лидером по просмотрам среди