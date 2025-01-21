До побега молодой человек лежал в реанимации.

21-летний житель Владимира, который разводит экзотических ядовитых змей, получил медицинскую помощь после укуса габонской гадюки. Любимица покалечила хозяина 19 января. Медики прибыли по вызову и госпитализировали молодого человека в реанимацию.Как сообщает ряд телеграм-каналов, врачи спасли пациента и перевели его в общее отделение, однако вскоре он написал отказ от госпитализации и покинул больницу.Причиной побега могло стать беспокойство за оставшихся без присмотра змей.