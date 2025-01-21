В МКУ «Зеленый город» закупили новую технику, а еще планируется строительство новой теплицы для выращивания рассады. О планах по озеленению города рассказал мэр Дмитрий Наумов в соцсетях.

В МКУ «Зеленый город» закупили новую технику, а еще планируется строительство новой теплицы для выращивания рассады. О планах по озеленению города рассказал мэр Дмитрий Наумов в соцсетях. МКУ «Зеленый город» занимаются не только высадкой и уходом за растениями, но и отвечает за парки, скверы и другие общественные пространства. В муниципальное учреждение закупили новую технику: райдеры,