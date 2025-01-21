Работы по реконструкции мемориала начались в 2016 году.

В 2025 году в Киржачском районе Владимирской области продолжится восстановление мемориала, посвященного памяти первого космонавта Юрия Гагарина и его наставника Владимира Серегина. Об этом сообщила глава района Елена Карпова.Работы по реконструкции мемориала начались в 2016 году по инициативе космонавта Алексея Леонова. За это время были построены трибуна, постамент для самолета МиГ-29 и именные стелы в честь первых космонавтов.В этом году планируется завершить третий этап работ, включающий ремонт дорожек, озеленение и установку освещения. Также в приоритете восстановление сгоревшего Домика космонавтов, где разместят музейные экспозиции и пространства для мероприятий.