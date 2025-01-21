Капитальный ремонт должны были завершить к 1 ноября 2024 года.

В Киржаче Владимирской области прокуратура возбудила административное дело против подрядчика ООО «Профремстрой» за нарушение сроков ремонта моста через реку Вахчелка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Компания, выполняющая работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», должна была завершить капитальный ремонт к 1 ноября 2024 года. Однако, несмотря на предостережения прокуратуры, работы не были выполнены.В связи с этим к ответственному лицу предприятия применены меры административного взыскания. Мост продолжает оставаться неотремонтированным, и прокуратура будет следить за выполнением обязательств подрядчика.