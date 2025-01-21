Жилой комплекс должен был быть сдан еще в декабре 2022 года.

Суд признал банкротом компанию «Капитал-строй». Организация вела строительство ЖК «Поколение» во Владимире. Работы шли больше двух лет, и заявление о несостоятельности подал Фонд развития территорий в конце 2022 года. Сегодня, 21 января, суд удовлетворил его требования.Жилой комплекс должен был быть сдан еще в декабре 2022 года. Власти три раза продлевали разрешение на строительство, вплоть до того, что последнее из которых истекает 30 июня 2025 года. В 18-этажном незавершенном доме расположено 488 квартир, но судьба дольщиков пока остается неясной. Решение проблемы теперь ляжет на плечи областных властей, и не факт, что оно окажется благоприятным для инвесторов.