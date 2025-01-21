Изделие стало частью ярмарки «Сделано в России», проходящей в Шэньяне.

Печенье из Гороховца Владимирской области стало частью ярмарки «Сделано в России», проходящей в Шэньяне, столице провинции Ляонин в Китае. Об этом сообщает региональное правительство.Мероприятие привлекло внимание к разнообразной российской продукции, включая молочные изделия из Воронежа, приморский мёд, кондитерские изделия из Белгорода и бакалею из Амурской области.Помимо дегустации вкусного печенья от ООО «Гороховецкая мануфактура», выставка предлагает гостям ознакомиться с разными товарами, включая напитки, косметику и сувениры. Продукция также доступна в национальных магазинах Российского экспортного центра на китайских маркетплейсах.