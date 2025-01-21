Животное начало выздоравливать.

Во Владимире собака по имени Жюля, пострадавшая от серьезной травмы, когда ей едва не оторвало голову, начала выздоравливать благодаря усилиям волонтеров из приюта «Дорога добра».Как сообщили представители приюта, рана затянулась быстро и без осложнений, и животное уже активно бегает и играет.После того как хозяин отказался от лечения, волонтеры взяли на себя заботу о Жюле, регулярно возили её в ветклинику для осмотров. Теперь собака чувствует себя гораздо лучше и адаптировалась в новом окружении, обретя новых друзей среди других животных в приюте.О трагической судьбе Жюли стало известно перед Новым годом, когда её привезли на стерилизацию и впервые обнаружили серьезные травмы. Волонтеры решили оставить собаку в приюте, чтобы обеспечить ей необходимое лечение и поддержку.