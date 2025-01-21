21-летний владимирец держит у себя в квартире десяток змей. Ядовитая гадюка, которую он вырастил на продажу, чуть не убила хозяина. Об этом случае сообщили в телеграм-канале «Mash». Помимо

21-летний владимирец держит у себя в квартире десяток змей. Ядовитая гадюка, которую он вырастил на продажу, чуть не убила хозяина. Об этом случае сообщили в телеграм-канале «Mash». Помимо обычных змей, парень разводил и ядовитых – сомалийскую слоеную и габонскую. 19 января последняя вылезла из террариума и укусила хозяина за палец. Любитель экзотических животных вызвал скорую