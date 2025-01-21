Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Муромском районе

На прошлой неделе во Владимирской области было зарегистрировано 133 случая COVID-19, что на 9,7% больше по сравнению с предыдущими показателями. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Муромском районе (+33 случая), 30 случаев зафиксировано во Владимире, 21 – в Гусь-Хрустальном, 19 – в Ковровском районе, и 15 – в Юрьев-Польском районе.Также сообщается о нескольких случаях в других районах: по трое заболевших в Гороховецком и Суздальском, по двое – в Петушинском, Вязниковском и Камешковском, и по одному заболевшему – в Собинском, Меленковском и Селивановском районах.