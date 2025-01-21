Семья погибшего 5-летнего Тимофея Малыгина получит 11 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. История, ставшая резонансной, началась в октябре 2022 года. Тогда родители мальчика

Семья погибшего 5-летнего Тимофея Малыгина получит 11 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. История, ставшая резонансной, началась в октябре 2022 года. Тогда родители мальчика обратились за помощью в ОДКБ – у ребенка по непонятным причинам сильно заболел живот и поднялась температура. Пациенту поставили диагноз «острый живот» и отправили домой. Как определил суд первой инстанции, решение