Во Владимирской области зафиксирован очередной случай телефонного мошенничества. Жертвой аферистов стала жительница Суздальского района — она лишилась более 3 млн рублей.Злоумышленник позвонил женщине и представился сотрудником сотового оператора. Под предлогом решения проблем со связью он убедил ее продиктовать код подтверждения. Получив доступ к телефону, мошенник перевел все деньги на сторонние счета и установил на смартфон вредоносное программное обеспечение.Сотрудники МВД обращают внимание: настоящие операторы никогда не будут запрашивать коды подтверждения, логины или пароли, просить установить приложения «для улучшения связи», а также требовать немедленных действий под предлогом срочных проблем с номером.