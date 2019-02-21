Полицейские установили что 35-летнний ранее неоднократно судимый житель столицы систематически предоставляет наркозависимым людям свою жилплощадь для потребления запрещенных средств и веществ...

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве ликвидировали притон для потребления наркотических средств в районе Чертаново Центральное.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили что 35-летнний ранее неоднократно судимый житель столицы систематически предоставляет наркозависимым людям свою жилплощадь для потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры злоумышленник получал от гостей алкоголь и наркотики. При проведении оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан в квартире на Чертановской улице.Полицейские обследовали жилое помещение, где обнаружили и изъяли шприцы, ложки со следами нагара, а также иные предметы и вещества, используемые для изготовления и потребления наркотиков.Дознанием УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УНК ГУ МВД России по г. Москве