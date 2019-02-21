Тенденция к превращению российских интернет-компаний в экосистемы и консолидация отрасли привели к перестановкам в рейтинге Forbes

В этом году первая тройка лидеров рейтинга самых дорогих компаний Рунета по сравнению с прошлым годом не изменилась: на первом месте — Яндекс, на втором — Mail.ru Group, на третьем — Avito (целиком рейтинг — в галерее в конце текста). Зато есть новички. В списке дебютировал недавно созданный холдинг TalentTech (16-е место), входящий в Севергрупп. Он аккумулировал несколько стартапов в сфере онлайн-образования и рекрутинга, самый главный из которых — онлайн-универcитет Нетология-групп, занявший последнюю строчку в прошлогоднем рейтинге.Благодаря сделке с МТС в сентябре 2018 года в ТОП-20 вошла виртуальная биржа труда YouDo с оценкой $88 млн (20-е место). И хотя четыре собеседника Forbes на венчурном рынке отметили, что телеком-компания дала большую премию за этот сервис, они допустили, что структура сделки компенсировала высокую оценку. Наконец, в рейтинг Forbes вернулась еще одна биржа труда, организованная по принципу Uber, — сервис Профи.Ру, собравший под одним брендом несколько проектов Eruditor Group.Активное развитие интернет-компаний в офлайне пошло на пользу их финансовым показателям. Онлайн-ретейлер Wildberries (4-е место), который за прошлый год увеличил число пунктов самовывоза с 1800 до 2799, сумел практически удвоить свою выручку и завоевать статус компании-единорога: его оценка превысила $1 млрд. Инвестиционная сделка с южноафриканским фондом Naspers значительно подняла стоимость Avito, которая стала третьей по капитализации интернет-компанией в России с оценкой около $3,85 млрд. Существенно подорожала и Ozon Group (5-е место) — при расчете ее стоимости учитывались прошлогодние инвестиции МТС, которая последовательно наращивала долю в онлайн-гипермаркете.Некоторые компании ухудшили позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом или даже выбыли из него, несмотря на заявленный рост выручки. Это связано с изменением методологии исследования: в этом году Forbes в большей степени ориентировался на экспертизу венчурных фондов и консалтинговых компаний, работающих на российском рынке, а также мультипликаторы сделок, проходивших в России. Редакция стремилась вычислить цену покупателя, а не продавца, поэтому при прочих равных предпочтение отдавалось более консервативным оценкам. В результате рейтинг Forbes покинули компании KupiVip Group и Mamba.