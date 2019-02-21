Установить личность злоумышленника помог след обуви, обнаруженный экспертами-криминалистами.

В начале февраля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась местная жительница, сообщившая, что в квартире её матери, которая некоторое время отсутствует, неизвестные разбили окно.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили поврежденное окно и беспорядок в комнатах, при этом заявительница утверждала, что при последнем посещении квартиры вещи лежали на своих местах.Сотрудники экспертно-криминалистической службы, прибывшие в составе следственно-оперативной группы, при осмотре места происшествия изъяли след обуви предполагаемого злоумышленника.В дальнейшем полицейские установили, что к незаконному проникновению в жилище может быть причастен 47-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника.Фигурант признался, что знал об отсутствии хозяйки и, употребив спиртное, разбил окно и проник в квартиру, планируя совершить кражу имущества. Однако, ничего ценного не нашел и покинул чужое жилище.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище).В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории района.