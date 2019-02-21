Восемь лет после театрального вуза он был в массовке Ленкома. А потом снялся в рекламе пива, и вся страна узнала Андрея Чернышова в лицо. Тогда же его увидел режиссер Валерий Ахадов и снял в фильме, где партнершей Андрея была Анни Жирардо. Об этом и не только актер рассказал в Судьбе человека.

Восемь лет после театрального вуза он был в массовке "Ленкома", успокаивая себя тем, что так же поначалу было даже у великого Евгения Леонова.А потом он снялся в рекламе пива, и вся страна узнала Андрея Чернышова в лицо. Тогда же его увидел и режиссер Валерий Ахадов.Он позвал актера на пробы, и Чернышов получил главную роль в фильме "Свободная женщина", где его партнершей стала великая французская актриса Анни Жирардо.Девушки ахали: "Какой красавец!" и долгие годы Андрей считался одним из самых завидных женихов, хотя на самом деле был несвободен.Но официально Андрей женился на своей избраннице актрисе Марии Добржинской он далеко не сразу. Десять лет они скрывали свои отношения – проверяли их на прочность. А когда поняли, что созданы друг для друга, то заключили официальный брак и обвенчались.Почему Мария, еще студенткой увидев уже известного актера в театральном вузе, в отличие от сокурсниц не влюбилась в него с первого взгляда? Как и где свела их снова судьба несколько лет спустя? О чем мечтают Андрей и Мария? И как жена относится к любовным сценам с участием мужа?Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – актер Андрей Чернышов.