Представители делового издания Bloomberg опубликовали ежегодный индекс греха. Он показывает уровень доступности запрещенных веществ в разных странах мира. Россия оказалась в числе самых безгрешных.

Представители делового издания Bloomberg опубликовали ежегодный "индекс греха". Он показывает уровень доступности запрещенных веществ в разных странах мира. Россия оказалась в числе самых "безгрешных".В рамках вычисления размера "корзины греха", стоимость которой представители Bloomberg рассчитали для 50 стран мира, исследователи соотнесли средний недельный доход человека со ценой одного грамма амфетамина, такого же количества марихуаны, кокаина и опиоидов.Первенство в довольно жутком рейтинге оказалось за благополучным Люксембургом. Средний недельный доход в этой стране составляет 2191 доллар, а стоимость "корзины греха" – 197 долларов.Также в десятке лидеров по доступности запрещенных веществ оказались Нидерланды, Уругвай, Коста Рика, Чили, Норвегия, Швейцария и Франция.Россия оказалось одной из самых "безгрешных" стран – она занимает 48-е место из 50.