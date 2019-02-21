Народ очень переживает за здоровье легендарной
Аллы Пугачевой. После сообщений о госпитализации певицы и срочной операции
поклонники и злопыхатели как будто с ума сошли: они требуют уже сейчас выделить
место звезде рядом с Владимиром Ильичем Лениным.
Народ очень переживает за здоровье легендарной
Аллы Пугачевой. После сообщений о госпитализации певицы и срочной операции
поклонники и злопыхатели как будто с ума сошли: они требуют уже сейчас выделить
место звезде рядом с Владимиром Ильичем Лениным.
Сегодня, 21 февраля, появилась информация,
что Примадонна пережила хирургическое вмешательство на сердце. Чуть позже, официальный
представитель знаменитости отметил, что никакой операции не было, а только
плановый осмотр.
Меж тем, поклонники полагают, что слухи о
том, что знаменитость попала на стол хирурга – это правда, которую, пытаются
скрыть. Мол, заинтересованные лица не хотят сеять панику перед предстоящим
юбилейным концертом, иначе зрители побегут сдавать дорогостоящие билеты в кассу.
"Все,кина не будет,потому что больная алла на
сцену не выйдет.Билеты сдадут те кто уже поторопился их купить.Сердце это не
шутки.Не уж то ради денег рискнет и поползет на сцену? (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждали
интернет–обыватели.
К слову, были и те, кто не поверил сообщениям
о болезни Аллы Борисовны. По мнению некоторых обывателей, звезда будет жить и
радовать своими песнями еще долго. К слову, злопыхатели тоже не остались в стороне.
Они уже сейчас предлагают выделить Пугачевой место в Мавзолее, рядом с Лениным.
"Похоже она еще и Халкина с Кикиморовым
переживет", "чо уж там, может сразу в мавзолей? будет вечно молодая+вечно
живой. галкин перетопчется", "Странный случай! Молодуха. Стройняга.
Короткоюбочница. Сама кровь с молоком и вдруг операция на сердце. Ну ни чего.
Через неделю уже будет скакать с стрингах по пляжу в Майами", – писали пользователи
Сети.
Отметим, что преданные фанаты желают Примадонне
хорошего самочувствия. Они отмечают, что болезнь звезды – это не повод
упражняться в остроумии. Ведь для кого-то она не просто знаменитость, а близкий
и родной человек: бабушка, жена и мать.
"Во насолила людям. И сколько доброжелателей.
Жаль детей. У детей должна быть молодая здоровая мама. Уже даже в этом
возрасте. Бабушке тяжело. Когда дети бегают .играют. А она в мамы заигралась", "Дорогая
Алла, побыстрее выздоравливай. Вся Россия желает тебе здоровья, семейного
счастья и несметного богатства", – отмечали фанаты Пугачевой.