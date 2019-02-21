Народ очень переживает за здоровье легендарной Аллы Пугачевой. После сообщений о госпитализации певицы и срочной операции поклонники и злопыхатели как будто с ума сошли: они требуют уже сейчас выделить место звезде рядом с Владимиром Ильичем Лениным.

Народ очень переживает за здоровье легендарнойАллы Пугачевой. После сообщений о госпитализации певицы и срочной операциипоклонники и злопыхатели как будто с ума сошли: они требуют уже сейчас выделитьместо звезде рядом с Владимиром Ильичем Лениным.Сегодня, 21 февраля, появилась информация,что Примадонна пережила хирургическое вмешательство на сердце. Чуть позже, официальныйпредставитель знаменитости отметил, что никакой операции не было, а толькоплановый осмотр.Меж тем, поклонники полагают, что слухи отом, что знаменитость попала на стол хирурга – это правда, которую, пытаютсяскрыть. Мол, заинтересованные лица не хотят сеять панику перед предстоящимюбилейным концертом, иначе зрители побегут сдавать дорогостоящие билеты в кассу."Все,кина не будет,потому что больная алла насцену не выйдет.Билеты сдадут те кто уже поторопился их купить.Сердце это нешутки.Не уж то ради денег рискнет и поползет на сцену? (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждалиинтернет–обыватели.К слову, были и те, кто не поверил сообщениямо болезни Аллы Борисовны. По мнению некоторых обывателей, звезда будет жить ирадовать своими песнями еще долго. К слову, злопыхатели тоже не остались в стороне.Они уже сейчас предлагают выделить Пугачевой место в Мавзолее, рядом с Лениным."Похоже она еще и Халкина с Кикиморовымпереживет", "чо уж там, может сразу в мавзолей? будет вечно молодая+вечноживой. галкин перетопчется", "Странный случай! Молодуха. Стройняга.Короткоюбочница. Сама кровь с молоком и вдруг операция на сердце. Ну ни чего.Через неделю уже будет скакать с стрингах по пляжу в Майами", – писали пользователиСети.Отметим, что преданные фанаты желают Примадоннехорошего самочувствия. Они отмечают, что болезнь звезды – это не поводупражняться в остроумии. Ведь для кого-то она не просто знаменитость, а близкийи родной человек: бабушка, жена и мать."Во насолила людям. И сколько доброжелателей.Жаль детей. У детей должна быть молодая здоровая мама. Уже даже в этомвозрасте. Бабушке тяжело. Когда дети бегают .играют. А она в мамы заигралась", "ДорогаяАлла, побыстрее выздоравливай. Вся Россия желает тебе здоровья, семейногосчастья и несметного богатства", – отмечали фанаты Пугачевой.