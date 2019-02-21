Отпуск организуют на Черноморском побережье Краснодарского края – в Туапсе и Сочи

Отпуск организуют на Черноморском побережье Краснодарского края – в Туапсе и СочиВо Владимирской области на организацию бесплатного отдыха для малообеспеченных и многодетных семей выделят 105 миллионов рублей. На эти деньги закупят не менее 2160 путевок в оздоровительные организации. На отдыхе побывают около 720 семей со всего региона.Отпуск на море организуют на Черноморском побережье Краснодарского края – в Туапсе и Сочи. В путёвку входят: переезд к месту отдыха и обратно, проживание и питание в течение двух недель, досуг, медобслуживание, а также страховка.Получить бесплатные путёвки могут многодетные и малообеспеченные семьи, которые постоянно проживают во Владимирской области и имеют детей в возрасте от 7-ми до 17-ти лет включительно.Для постановки в очередь родители могут обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства. С собой нужно принести копию паспорта, копии свидетельств о рождении, документы, подтверждающие прописку.На начало февраля 2019 года в областном реестре на организацию бесплатного отдыха состоят 9572 человека (3276 семей).