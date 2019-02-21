По последним данным, число погибших в результате пожара в столице Бангладеш Дакке, вспыхнувшего в четырехэтажном жилом доме, увеличилось до 56. Педставитель службы пожарной охраны и гражданской обороны сообщил, что оно может возрасти, так как поиски еще не закончены.

По последним данным, число погибших в результате пожара в столице Бангладеш Дакке, вспыхнувшего в четырехэтажном жилом доме, увеличилось до 56. Педставитель службы пожарной охраны и гражданской обороны сообщил, что оно может возрасти, так как поиски еще не закончены.Ранее сообщалось о 41 жертве трагедии, напоминает ТАСС. Пожар в жилом доме, которое также использовалось как склад химикатов, начался в минувшую среду поздно вечером по местному времени. Позже огонь распространился на еще четыре находящихся рядом сооружения.