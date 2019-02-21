Белорусское руководство во главе с Александром Лукашенко приняло стратегическое решение. В Минске хотят развивать отношения с блоком НАТО – главной угрозой России на западном направлении. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что ранее Батька отказался размещать на территории братской республики российскую военную базу.

Белорусское руководство во главе с Александром Лукашенко приняло стратегическое решение. В Минске хотят развивать отношения с блоком НАТО – главной угрозой России на западном направлении. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что ранее Батька отказался размещать на территории братской республики российскую военную базу.О курсе на сотрудничество с Североатлантическим альянсомбыло объявлено на брифинге представителей минобороны Белоруссии в четверг, 21февраля. В Минске представили "уточненную" концепцию военногосотрудничества до 2023 года, которая содержит некоторые любопытные детали.В частности, прописана необходимость улучшения отношений состранами НАТО и ЕС, а также к другим странам, которые "уважительноотносятся к суверенитету Белоруссии". Стоит отметить, что темунезависимости братской республики Лукашенко поднимал на недавних переговорах сВладимиром Путиным в Сочи.Тогда он заявил, что суверенитет республики не подлежитобсуждению. Видимо, Лукашенко имел в виду популярные последнее время разговорыо присоединении Белоруссии к России и создании реального Союзного государства.Последнее время Батька сделал ряд шагов по улучшениюотношений с Западом. В Минске объявили об улучшении количества американскихдипломатов, Лукашенко объявил о намерении сделать Евросоюз главным торговымпартнером республики.В то же время на Западе пытаются напугать Батьку заявлениямио том, что Москва якобы вынашивает планы аннексии республики. По словам бывшегогенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, Россия хочет присоединить Белоруссию иприблизиться к границам Европы. Слова политика передает сайт телеканалаРасмуссен заявил, что хотел бы, чтобы Лукашенко получилподдержку от Запада. Но для этого Минск должен "переориентироваться насвободу и демократию".Очевидно, что за красивыми словами скрываются планыпо отрыву Белоруссии и от России и переходу ее в стан геополитическихоппонентов Москвы.