Белорусское руководство во главе с Александром Лукашенко приняло стратегическое решение. В Минске хотят развивать отношения с блоком НАТО – главной угрозой России на западном направлении. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что ранее Батька отказался размещать на территории братской республики российскую военную базу.
Белорусское руководство во главе с Александром Лукашенко приняло стратегическое решение. В Минске хотят развивать отношения с блоком НАТО – главной угрозой России на западном направлении. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что ранее Батька отказался размещать на территории братской республики российскую военную базу.
О курсе на сотрудничество с Североатлантическим альянсом
было объявлено на брифинге представителей минобороны Белоруссии в четверг, 21
февраля. В Минске представили "уточненную" концепцию военного
сотрудничества до 2023 года, которая содержит некоторые любопытные детали.
В частности, прописана необходимость улучшения отношений со
странами НАТО и ЕС, а также к другим странам, которые "уважительно
относятся к суверенитету Белоруссии". Стоит отметить, что тему
независимости братской республики Лукашенко поднимал на недавних переговорах с
Владимиром Путиным в Сочи.
Тогда он заявил, что суверенитет республики не подлежит
обсуждению. Видимо, Лукашенко имел в виду популярные последнее время разговоры
о присоединении Белоруссии к России и создании реального Союзного государства.
Последнее время Батька сделал ряд шагов по улучшению
отношений с Западом. В Минске объявили об улучшении количества американских
дипломатов, Лукашенко объявил о намерении сделать Евросоюз главным торговым
партнером республики.
В то же время на Западе пытаются напугать Батьку заявлениями
о том, что Москва якобы вынашивает планы аннексии республики. По словам бывшего
генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, Россия хочет присоединить Белоруссию и
приблизиться к границам Европы. Слова политика передает сайт телеканала
.
Расмуссен заявил, что хотел бы, чтобы Лукашенко получил
поддержку от Запада. Но для этого Минск должен "переориентироваться на
свободу и демократию".
Очевидно, что за красивыми словами скрываются планы
по отрыву Белоруссии и от России и переходу ее в стан геополитических
оппонентов Москвы.