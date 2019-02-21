Если бы переворот на Украине случился сегодня, мы поступили бы точно так же, как и пять лет назад, сказал глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире программы 60 минут.

Если бы переворот на Украине случился сегодня, мы поступили бы точно так же, как и пять лет назад, сказал глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире программы "60 минут".У нас не было никакого выбора. Те националистические радикалы, которые в результате переворота оказались у власти, не скрывали, что собираются уничтожить все русское. Мы помним нашумевшую фразу: "Обещайте им все, что угодно, вешать будем потом!" И если бы мы сразу не организовали сопротивление, зачистка Донбасса началась бы еще тогда. Мы намерены решительно закончить этот путь абсолютно логичным способом.Комментируя заявление Петра Порошенко о 496 российских танках, воюющих в Донбассе, Пушилин подчеркнул, что никаких российских танков на Донбассе нет."Увы! Нужно смотреть на отчеты ОБСЕ! Там четко все сказано: никаких российских военных, никакой российской армии на нашей территории они не обнаружили. Поверьте! ОБСЕ сейчас ездит везде. И уж можете не сомневаться, все бы зафиксировали!", — заверил глава ДНР.Пушилин надеется, что гаранты Минских соглашений включатся в процесс, чтобы мирная ситуация, наконец, сдвинулась с мертвой точки. "Они видят и понимают, и рычаги воздействия у них есть. Но ни Меркель, ни Макрон ничего не предпринимают".Глава ДНР подчеркнул, что Донбасс по-прежнему готов к переговорам."Мы делаем все возможное, чтобы здесь был возобновлен мир. Но Украина полностью тормозит и блокирует все процессы, не выполняя взятые на себя обязательства. А чем ближе к выборам, обострение на линии соприкосновения становится все жестче. Обвиняя Россию и ДНР, Порошенко оттягивает на это внимание".При этом Пушилин отметил, что обстрелы продолжаются, разрушается инфраструктура, включая детские сады. И, к сожалению, есть невосполнимые потери – жизнь и здоровье гражданских лиц.