Наследница пресс-секретаря президента России призналась, что подвергается нападкам в соцсетях. Елизавета Пескова рассказала о том, как борется с ненавистниками.

Наследницапресс-секретаря президента России призналась, что подвергается нападкам всоцсетях. Елизавета Пескова рассказала о том, как борется с ненавистниками.Девушка призналась, что сначалаобижалась на хейтеров. Ведь, по словам Лизы Песковой, критики незнают ее как человека и ее образа жизни."Но сейчас я стараюсь просто не реагировать назачастую беспочвенные оскорбления и совершенно неприемлемые высказывания", – поделиласьна своей странице в Instagram дочь Пескова. Но бывает и так, что ей приходится иотвечать, чтобы переубедить собеседника.считает, что у некоторых людей есть проблемы, и они пытаются найтигромоотвод для своих негативных эмоций. Она уверена, что успешные и уважающиесебя не будут писать всякие гадости и безобразные комментарии, потому что незахотят тратить на это время и нервы.Вместес тем, 21-летняя Лиза Пескова признала, что иногда хейтеры в чем-то бываютправы. Так же она считает, что если известный человек выставляет свою жизньнапоказ, то он должен быть готовым к грубой критике."Сейчас, если я отвечаю на комментарии, то делаюэто очень спокойно, без агрессии или каких-то резких выражений. С этим у меняникогда не было проблем", – рассказала . Но иногда ей пишут с фейковых аккаунтов, и такихличностей девушка сразу блокирует.