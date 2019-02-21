Наследница
пресс-секретаря президента России призналась, что подвергается нападкам в
соцсетях. Елизавета Пескова рассказала о том, как борется с ненавистниками.
Наследница
пресс-секретаря президента России призналась, что подвергается нападкам в
соцсетях. Елизавета Пескова рассказала о том, как борется с ненавистниками.
Девушка призналась, что сначала
обижалась на хейтеров. Ведь, по словам Лизы Песковой, критики не
знают ее как человека и ее образа жизни.
"Но сейчас я стараюсь просто не реагировать на
зачастую беспочвенные оскорбления и совершенно неприемлемые высказывания", – поделилась
на своей странице в Instagram дочь Пескова. Но бывает и так, что ей приходится и
отвечать, чтобы переубедить собеседника.
считает, что у некоторых людей есть проблемы, и они пытаются найти
громоотвод для своих негативных эмоций. Она уверена, что успешные и уважающие
себя не будут писать всякие гадости и безобразные комментарии, потому что не
захотят тратить на это время и нервы.
Вместе
с тем, 21-летняя Лиза Пескова признала, что иногда хейтеры в чем-то бывают
правы. Так же она считает, что если известный человек выставляет свою жизнь
напоказ, то он должен быть готовым к грубой критике.
"Сейчас, если я отвечаю на комментарии, то делаю
это очень спокойно, без агрессии или каких-то резких выражений. С этим у меня
никогда не было проблем", – рассказала . Но иногда ей пишут с фейковых аккаунтов, и таких
личностей девушка сразу блокирует.