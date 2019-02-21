Высокие рейтинги актера Владимира Зеленского не дают покоя Петру Порошенко. Растущую как на дрожжах популярность комика эксперты назвали своеобразным коктейлем Молотова, брошенным в действующую украинскую власть.

Высокие рейтинги актера Владимира Зеленского не дают покоя ПетруПорошенко. Растущую как на дрожжах популярность комика эксперты назвали своеобразным коктейлем Молотова, брошенным в действующую украинскую власть.В недрах администрации президента созрел новый план: во чтобы то ни стало Петр Порошенко должен оказаться во втором туре не с прожженной вполитических боях Юлией Тимошенко, а с актером Владимиром Зеленским.Штаб Порошенко пойдет ради этого на все: путём подкупа,применения административного ресурса и прочих фальсификаций президента нужнообязательно впихнуть во второй тур. Такую версию развития событий напредстоящих 31 марта выборах озвучил украинский политтехнолог Сергей Гайдай."Почему Зеленский показывает высокие рейтинги – этототальное недовольство избирателя украинским политикумом в целом как таковым.То есть, политиков не любят. Это коктейль Молотова, брошенный во власть и вукраинский правящий класс со стороны избирателя", – приводит словаэксперта издание "ПолитНавигатор".По мнению Гайдая, лидер "Батькивщины" является дляосновной угрозой. "Я думаю, в штабе Порошенко делают все, чтобыпоказать, что во второй тур выходят Зеленский и , где отличнопонимают, что лучше встретиться с ним, а не с Тимошенко – бойцом закаленным, человеком,который если во второй тур выйдет, то у Порошенко будет шансов куда меньше",– заявил Гайдай.Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, в нихпримут участие рекордное число кандидатов – 44 человека. По данным соцопросов,на первом месте по популярности в народе сейчас находится актер ВладимирЗеленский, вторую позицию заняла экс-премьер Юлия Тимошенко, третий в списке –действующий глава государства Петр .