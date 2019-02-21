Высокие рейтинги актера Владимира Зеленского не дают покоя Петру
Порошенко. Растущую как на дрожжах популярность комика эксперты назвали своеобразным коктейлем Молотова, брошенным в действующую украинскую власть.
Высокие рейтинги актера Владимира Зеленского не дают покоя Петру
Порошенко. Растущую как на дрожжах популярность комика эксперты назвали своеобразным коктейлем Молотова, брошенным в действующую украинскую власть.
В недрах администрации президента созрел новый план: во что
бы то ни стало Петр Порошенко должен оказаться во втором туре не с прожженной в
политических боях Юлией Тимошенко, а с актером Владимиром Зеленским.
Штаб Порошенко пойдет ради этого на все: путём подкупа,
применения административного ресурса и прочих фальсификаций президента нужно
обязательно впихнуть во второй тур. Такую версию развития событий на
предстоящих 31 марта выборах озвучил украинский политтехнолог Сергей Гайдай.
"Почему Зеленский показывает высокие рейтинги – это
тотальное недовольство избирателя украинским политикумом в целом как таковым.
То есть, политиков не любят. Это коктейль Молотова, брошенный во власть и в
украинский правящий класс со стороны избирателя", – приводит слова
эксперта издание "ПолитНавигатор".
По мнению Гайдая, лидер "Батькивщины" является для
основной угрозой. "Я думаю, в штабе Порошенко делают все, чтобы
показать, что во второй тур выходят Зеленский и , где отлично
понимают, что лучше встретиться с ним, а не с Тимошенко – бойцом закаленным, человеком,
который если во второй тур выйдет, то у Порошенко будет шансов куда меньше",
– заявил Гайдай.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, в них
примут участие рекордное число кандидатов – 44 человека. По данным соцопросов,
на первом месте по популярности в народе сейчас находится актер Владимир
Зеленский, вторую позицию заняла экс-премьер Юлия Тимошенко, третий в списке –
действующий глава государства Петр .