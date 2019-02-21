Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о помощи тяжелобольным пациентам. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, депутаты выполнили поручение президента. Реализацию закона о паллиативной помощи Дума будет держать на парламентском контроле.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о помощи тяжелобольным пациентам. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, депутаты выполнили поручение президента. Реализацию закона о паллиативной помощи Дума будет держать на парламентском контроле.Володин напомнил, что к скорейшему завершению работы наднормативно-правовым актом призвал президент Владимир Путин в ходе посланияФедеральному собранию.Спикер отметил, что документ широко обсуждался соспециалистами по паллиативной помощи, а также волонтерами и экспертами. Этопозволило выйти на нормы прямого действия, сказал Володин.По его словам, помощь тяжелобольным пациентам будетоказываться в каждом регионе. Людей бесплатно обеспечат необходимымиобезболивающими и медицинскими изделиями, причем не только в медучреждении, но и на дому. Пациенты получат необходимую помощь, не расставаясь сродными и близкими."Госдума будет держать на контроле реализациюзакона о паллиативной помощи на практике, чтобы он реально работал для людей ипомогал тем, кто находится в самой тяжелой ситуации", – подчеркнул председательнижней палаты.Законопроект вводит в российское законодательство понятиепаллиативной помощи как комплекса мероприятий для улучшения качества жизни неизлечимогопациента, избавления его от боли. Это не только медицинская помощь, но ипсихологическая поддержка. Паллиативная помощь разделяется на три типа:доврачебная, врачебная и специализированная.Оказывающие такую поддержку медицинские организации должныбудут взаимодействовать с родными пациента, волонтерами, социальными ирелигиозными организациями.Паллиативную помощь могут оказать, даже если пациентнаходится без сознания и отсутствует его законный представитель.Соответствующее решение принимается врачебной комиссией, в особых случаях -консилиумом врачей или лечащим доктором.