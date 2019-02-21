Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о помощи тяжелобольным пациентам. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, депутаты выполнили поручение президента. Реализацию закона о паллиативной помощи Дума будет держать на парламентском контроле.
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о помощи тяжелобольным пациентам. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, депутаты выполнили поручение президента. Реализацию закона о паллиативной помощи Дума будет держать на парламентском контроле.
Володин напомнил, что к скорейшему завершению работы над
нормативно-правовым актом призвал президент Владимир Путин в ходе послания
Федеральному собранию.
Спикер отметил, что документ широко обсуждался со
специалистами по паллиативной помощи, а также волонтерами и экспертами. Это
позволило выйти на нормы прямого действия, сказал Володин.
По его словам, помощь тяжелобольным пациентам будет
оказываться в каждом регионе. Людей бесплатно обеспечат необходимыми
обезболивающими и медицинскими изделиями, причем не только в медучреждении, но и на дому. Пациенты получат необходимую помощь, не расставаясь с
родными и близкими.
"Госдума будет держать на контроле реализацию
закона о паллиативной помощи на практике, чтобы он реально работал для людей и
помогал тем, кто находится в самой тяжелой ситуации", – подчеркнул председатель
нижней палаты.
Законопроект вводит в российское законодательство понятие
паллиативной помощи как комплекса мероприятий для улучшения качества жизни неизлечимого
пациента, избавления его от боли. Это не только медицинская помощь, но и
психологическая поддержка. Паллиативная помощь разделяется на три типа:
доврачебная, врачебная и специализированная.
Оказывающие такую поддержку медицинские организации должны
будут взаимодействовать с родными пациента, волонтерами, социальными и
религиозными организациями.
Паллиативную помощь могут оказать, даже если пациент
находится без сознания и отсутствует его законный представитель.
Соответствующее решение принимается врачебной комиссией, в особых случаях -
консилиумом врачей или лечащим доктором.