В Башкирии раскрыто крупное мошенничество с грантами на 6,5 миллионов рублей. По данным прокуратуры, две уфимки, используя поддельные документы, от имени юридических лиц подавали заявки на получение грантов для начинающих предпринимателей и субсидирование затрат.

В Башкирии раскрыто крупное мошенничество с грантами на 6,5 миллионов рублей. По данным прокуратуры республики, две жительницы Уфы, используя фальшивые документы, от имени юрлиц подавали заявки на получение грантов для начинающих предпринимателей и субсидирование затрат. Женщины в своей противоправной деятельности использовали 6 компаний, это так называемые фирмы-однодневки, а также принадлежащие знакомым коммерсантам организации.Для отчетов о расходовании средств мошенницы показывали чиновникам "липовые" документы о якобы понесенных издержках. Данное уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Уфы, передает ГТРК "Башкортостан".