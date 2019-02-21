Партия создаст систему депутатского контроля за ключевыми мероприятиями в рамках национальных проектов. Соответствующее решение принято на заседании президиума генсовета ЕР.

Партия создаст систему депутатского контроля за ключевыми мероприятиями в рамках национальных проектов. Соответствующее решение принято на заседании президиума генсовета "ЕР".По словам депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета "ЕР" Ольги Баталиной, главное в реализации нацпроектов – оценка гражданами того, что происходит на территории, каковы результаты национальных проектов."Люди не готовы ждать шесть лет, когда проекты будут развернуты в полном объеме. Они хотят видеть результат уже в текущем году и собственно в значительной части Послания об этом шла речь", – сказала парламентарий. Она отметила, что модель организации партийного контроля также основывается на этой задаче.В рамках нацпроектов каждый год выделяются большие средства регионам и муниципалитетам, добавила Баталина. По ее словам, это ремонт, реконструкции, закупки оборудования, строительство новых объектов, а также различные мероприятия: диспансеризация населения, обучение людей предпенсионного возраста и прочее.В связи с этим, отметила она, предлагается создать систему депутатского контроля за главными мероприятиями в рамках нацпроектов. "Мы предлагаем за каждым из таких объектов и крупных мероприятий закреплять депутатов разных уровней по вертикали: муниципальный депутат – депутат субъекта – федеральный депутат", – сказала Баталина.По ее словам, у каждого объекта буду ответственные на местах. В их задачу войдет осуществление постоянного мониторинга за ремонтом, реконструкцией и строительством объектов, за проведением мероприятий. Заместитель секретаря генсовета "ЕР" отметила, что активно работающий депутатский корпус насчитывает 178 тысяч депутатов разных уровней по всей стране.Для автоматизации этой работы планируется создать Единый информационный модуль. У всех парламентариев в нем будет доступ к объектам и мероприятиям. Благодаря этому депутаты смогут оперативно обновлять информацию, нести ответственность за нее и работать командой."Закреплять депутатов различного уровня за конкретными объектами и мероприятиями мы предлагаем решением Президиума региональных политических советов", – подчеркнула единоросс.Кроме того, отметила Баталина, разворачивается мониторинг средств массовой информации и соцсетей относительно нацпроектов, к которому подключат центральные и региональные общественные приемные "Единой России".Для оценки поступившей информации предложено сформировать группу контроля. Ее задача – это непосредственные и постоянные выезды в территории на основании информации, полученной через систему депутатского контроля, и проверка работ общественного контроля в регионах."Это встречи с гражданами на местах, с депутатами законодательных собрании и органов местного самоуправления, посещение конкретных объектов, где мы видим риски реализации нацпроектов, выработка предложений как для конкретного региона и муниципалитета, так и, возможно, в целом по ситуации с тем или иным национальным проектом", – резюмировала парламентарий.Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В этом году главной темой стала социально-экономическая повестка. Помимо прочего, президент предложил ряд мер по поддержке семей. Глава государства озвучил инициативы по увеличению выплат для семей с детьми, снижению налоговой нагрузки для многодетных семей, помощи в выплате ипотечных кредитов.