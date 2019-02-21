На 38-м году ушла из жизни актриса Дарья Егорычева. В последние годы она боролась с тяжелым заболеванием, но лечение не помогло. Актриса играла в театрах, а телезрителям известна по сериалу Глухарь. За последние 8 лет умерли или были убиты четверо актеров из этого сериала, а один жестоко избит.

На 38-м году ушла из жизни актриса Дарья Егорычева. Выпускница ГИТИСа, она играла в Театре Маяковского и театре "У Никитских ворот", а телезрителям более всего известна по сериалам "Глухарь", "Темная ночь", "Тайны института благородных девиц" и некоторым другим.Актрисы не стало ранним утром 21 февраля. В 2012 году у Дарьи диагностировали рак легких. В течение последних лет актриса перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции, однако они не помогли, сообщает РИА Новости.В группе "ВКонтакте", которая была создана для помощи актрисе, 11 февраля сообщалось о том, что Дарью в очередной раз госпитализировали. Рядом с ней находилась мама.За сутки ей сделали сразу две операции в связи с возникшим тромбозом, однако спустя 10 дней актриса все-таки скончалась.Знавшие Дарью говорят, что она была глубоко верующим человеком. Ее последний пост в "Инстаграме" датирован 6 января. В нем актриса поздравляет всех с Рождеством, признается, что минувший (2018-й) год был для нее тяжелым, и благодарит всех за поддержку.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Дарья Егорычева (@daria.egorycheva) 6 Янв 2019 в 11:11 PSTРанее в Сети пользователи стали писать о "роке "Глухаря". В 2017 году в 53 года от страшной болезни умер снимавшийся в нем актер Сергей Бездушный.В 2016-м попал в реанимацию Роман Хейдзе.В 2015 году в больнице умер Вадим Проданов — ему был 51 год. Он тоже в последние годы жизни боролся с тяжелым недугом.В том же году после жестокого избиения оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и потерей памяти актер Павел Остроухов.В 2011 году был убит актер Вячеслав Титов, который также снимался в сериале "Глухарь".