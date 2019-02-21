Местная жительница фиктивно поставила на регистрационный учет 13 иностранных граждан.

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Кольчугинскому району при проведении оперативно-профилактических мероприятий были выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.Установлено, что в период с марта 2018 по февраль 2019 года 34-летняя местная жительница направила в территориальный отдел по вопросам миграции 13 уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам у нее изначально не было.Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Полиция напоминает, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении является преступлением, влекущим наказание до трех лет лишения свободы.