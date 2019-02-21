Главное политическое событие дня хотя и называется Посланием президента Федеральному Собранию на самом деле обращено ко всей стране. Речь президента отличалась от предыдущих. Ее большая часть была о социальных темах. Задачи, которые поставил Путин, были не на десятилетия, а на более короткие сроки.

Главное политическое событие дня хотя и называется Посланием президента Федеральному Собранию на самом деле обращено ко всей стране. Нынешняя речь президента отличалась от предыдущих. Во-первых, тем, что большая часть ее была о социальных темах. Во-вторых, задачи, которые Владимир Путин ставил перед парламентом, правительством, губернаторами, были не на десятилетия, а на более короткие сроки, а по части вопросов изменения к лучшему россияне должны почувствовать уже в этом году. Поддержка семей с детьми, дополнительные выплаты при рождении ребенка, справедливость при начислении прибавки к пенсиям, борьба с бедностью — вот далеко не полный перечень тем, по которым глава государства обозначил и конкретные сроки, и конкретные направления работы.Тему сбережения народа Владимир Путин выделяет особо, учитывая последние демографические тенденции. Численность населения стала падать из-за того, что аукнулись тяжелейшие 90-е. Нужно переходить к конкретным мерам и поддержать, в первую очередь, семью."Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом, — подчеркнул Путин. — Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, когда казалось, а тогда страна была в очень сложном положении, тогда казалось, что это вообще сделать невозможно. Но мы это сделали. И убежден, что вновь способны это сделать".Начать президент предлагает с помощи родителям при рождении первого и второго ребенка. Выплаты есть и сейчас, они в каждом регионе разные — в среднем 11 тысяч рублей в месяц, но получают их не все, потому что установлена определенная планка доходов."Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на членов семьи. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые и вторые дети", — отметил президент.Дальше президент предложил поднять пособия по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства и вместо 5,5 тысяч уже с 1 июля этого года сделать пособие 10 тысяч рублей в месяц. И мера, которая коснется многодетных семей, — снижение налоговой нагрузки."Принцип должен быть очень простой — больше детей, меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей, дополнительно освободить от налога по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого ребенка", — сказал Путин.То есть, если сейчас в семье с тремя детьми налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то после изменений свободными от налогов будут уже 35 метров. А еще одно предложение Путина — полностью освободить от налогов земельные участки, принадлежащие многодетным семьям. Если это 6 соток, то платить за них будет не нужно."Поставлены серьезные задачи Федеральному Собранию. По некоторым важным законам поставлены конкретные сроки. Сейчас мы должны будем самым активным образом заняться подготовкой законопроектов. Мы обязаны обеспечить их приятие в весеннюю сессию", — заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко"Есть ощущение, что Россия встала на ноги, что она адаптировалась к этой ситуации, поборола многие внешние вызовы и сегодня обратила свой взгляд на внутренние проблемы", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин."Меры по поддержке многодетных семей и пенсионеров, которые предложил президент, — очень правильные и актуальные. Мы безусловно поддержим и защитим дополнительно", — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.Затем Владимир Путин заговорил про ипотеку. Это по-настоящему народная тема. Тем, у кого двое и больше детей, полагается льгота. Ставка для них — всего 6 процентов, а все что выше субсидируется государством. Но действует эта льгота только первые годы, а берут ипотеку же на 10-20 лет. А значит все остальное время приходится платить гораздо больше. Осилить это могут осилить не все."Сейчас получается, взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается, потому что ставка субсидируется только первые три или пять лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита. По оценкам, программа может охватить 600 тысяч семей. Безусловно, надо эти деньги найти, — потребовал российский лидер. — С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом с 1 января 2019 года, пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года".Но бывают и форсмажорные обстоятельства. Например, помощник машиниста из Вологды взял ипотеку на 15 лет, семья вселилась в квартиру и аккуратно выплачивала кредит. Но дело жены прогорело, и тут же пришли судебные приставы. Президент сегодня призвал подходить к таким историям внимательнее."В жизни может случиться все и бывает все — и потеря работы, и тяжелая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения, — уверен глава государства. — Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть "ипотечные каникулы", то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть и погасить позднее"."Тема непростая, нужно подходить дифференцированно, потому что есть разные ипотечные заемщики. Но мы готовы решать этот вопрос", — сказал президент, председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин."Нас очень радует предложение президента по социальной ипотеке для многодетных семей", — сказал заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии ''Единая Россия'' Андрей Турчак."Все существующие вопросы нужно решать с учетом справедливости, уважения, заинтересованности семей и граждан нашей страны. Это одно из ключевых направлений", — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.Раз за разом Владимир Путин напоминает и министрам, и законодателям, что надо внимательно подходить ко всему, что касается изменений. И сам приводит пример: пенсии проиндексировали в рамках реформы, вот только эти изменения почувствовали далеко не все."Прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. Ну, многие здесь в зале понимают, наверное, о чем идет речь. Мы ведь или из регионального или из федерального бюджета доплачивали до так называемого прожиточного минимума пенсионерам. Проиндексировали, и получилось, что прожиточный минимум сравнялся либо превысил. Перестали эти доплаты делать. Вот и все. Необходимо было учесть все нюансы. Однако это сделано не было", — указал президент.Конкретный пример из Воронежской области. В прошлом году пенсионер, чья пенсия до индексации составляла 8000 рублей, вместе с доплатой до так называемого прожиточного минимума на руки получал 8620 рублей. С нового года пенсию проиндексировали, вырос и прожиточный минимум. Но прибавку в 564 рубля пенсионер не заметил — реальная доплата до прожиточного минимума и соответственно до той суммы, которую человек получил на руки, составила всего 130 рублей."Такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить, — призвал Путин. — Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили".Возвращаясь к примеру из Воронежской области, в результате прибавка окажется гораздо более ощутимой и составит уже не 130 рублей, а 564."Дополнительные деньги будем изыскивать, у нас есть ресурсы для этого", — сказал первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов"Президент говорил конкретно – как, в какие сроки и сколько. Скажем, проблемы, возникшие с пенсионерами. Нужно не просто решить, а вернуться и доплатить все то, что люди не получили", — сказал председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.И следующее требование главы государства тоже про справедливость — защитить россиян от обмана. Уж слишком много развелось тех, кто дает "деньги на час" под космические проценты."Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов. Подчеркну, и в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблемах. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека немного где-то и как-то не вписываются в формальные критерии той или иной нашей программы. И, конечно, нужно щепетильно, внимательно относиться к каждой детали", — подчеркнул Путин.И таких вещей, которые нужно учесть и исправить, было много. Из регионов постоянно приходят сигналы, что не хватает детских садов и особенно яслей. До 2021 года эту проблему нужно закрыть, сказал президент в первую очередь руководителям регионов. И деньги на это тоже будут. 147 миллиардов рублей.А вот что касается борьбы с бедностью — это дело не одного и не двух лет. Еще в 2000-м, напомнил Путин. за чертой находились больше 40 миллионов россиян, сейчас — уже 19 миллионов. Но и это слишком много, поэтому глава государства предложил новый подход, новую возможность помощи с опорой на государство."Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации. Работающим механизмом такой поддержки может стать так называемый социальный контракт. Как он действует, что это такое? Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства, кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч рублей, на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела, — рассказал Путин. — При этом человек, который берет эти ресурсы, он на себя берет одновременно и определенные обязательства: пройти переобучение, найти работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. Поручаю правительству, уже начиная со следующего года, на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам федерации, которые активно внедряют практику социального контракта".На уровне регионов социальный контракт уже опробовали. Успешный опыт есть в Калужской, Ульяновской, Томской, Нижегородской областях. И те, кто стремится изменить свою жизнь, помогают. А в рамках всей страны шанс появляется у 9 миллионов человек. Кстати, многие предложения президента в Госдуме уже рассмотрели и собираются предать им форму законов. Депутаты уже формируют план рассмотрения инициатив президента, чтобы все заработало в заявленный им срок.