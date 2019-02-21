Нижняя палата на пленарном заседании 21 февраля приняла в первом чтении президентские поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленные на борьбу с организованной преступностью. Законопроект предлагает наказывать лишением свободы до 15 лет и штрафом до пяти миллионов рублей за лидерство в преступной организации.
Нижняя палата на пленарном заседании 21 февраля приняла в первом чтении президентские поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленные на борьбу с организованной преступностью. Законопроект предлагает наказывать лишением свободы до 15 лет и штрафом до пяти миллионов рублей за лидерство в преступной организации.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит
привлекать к ответственности главарей преступного мира, которые в нынешних
условиях часто уходят от ответственности. Они действуют через подставных лиц и
до последнего стараются остаться в тени, отметил председатель нижней палаты.
"Президент предложил прописать в законодательстве
четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам
факт занятия высшего положения в преступной иерархии", – подчеркнул Володин.
В соответствии с законопроектом, лидерам преступного мира
грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей.
Условное наказание для них исключается.
Также документ устанавливает другие
меры, которые усилят ответственность главарей и их сподручных. Так, до
нескольких миллионов возрастают штрафы в дополнение к тюремным срокам,
увеличивается минимальный срок заключения за участие в преступном сообществе,
отметил спикер Госдумы.
Кроме того, проект закона выделяет в отдельное преступление
участие лица в собрании представителей преступного мира в целях создания и
руководства бандитскими группировками. За это предусмотрено от 12 до 20 лет
тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
За само создание или координацию ОПГ предлагается повысить
штрафы до пяти миллионов рублей. Также предлагается повысить штрафы за участие
в преступном сообществе – с 500 тысяч до трех миллионов рублей и увеличить
минимальный срок заключения до семи лет.
За совершение подобных преступлений с использованием
служебного положения штраф увеличивается с миллиона рублей до пяти, срок
заключения будет прежний – от 15 до 20 лет тюрьмы.
"Все эти меры позволят правоохранительным органам
эффективнее бороться с организованной преступностью", – уверен Вячеслав
Володин.
Напомним, ранее депутаты в первом чтении приняли
законопроект об усилении ответственности за оставление места
дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по причинение тяжкого вреда
здоровью, а также смерть одного, двух или более лиц. Максимальное наказание
составит семь лет лишения свободы.