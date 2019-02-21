Нижняя палата на пленарном заседании 21 февраля приняла в первом чтении президентские поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленные на борьбу с организованной преступностью. Законопроект предлагает наказывать лишением свободы до 15 лет и штрафом до пяти миллионов рублей за лидерство в преступной организации.

Нижняя палата на пленарном заседании 21 февраля приняла в первом чтении президентские поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленные на борьбу с организованной преступностью. Законопроект предлагает наказывать лишением свободы до 15 лет и штрафом до пяти миллионов рублей за лидерство в преступной организации.По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон позволитпривлекать к ответственности главарей преступного мира, которые в нынешнихусловиях часто уходят от ответственности. Они действуют через подставных лиц идо последнего стараются остаться в тени, отметил председатель нижней палаты."Президент предложил прописать в законодательствечеткий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за самфакт занятия высшего положения в преступной иерархии", – подчеркнул Володин.В соответствии с законопроектом, лидерам преступного мирагрозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей.Условное наказание для них исключается.Также документ устанавливает другиемеры, которые усилят ответственность главарей и их сподручных. Так, донескольких миллионов возрастают штрафы в дополнение к тюремным срокам,увеличивается минимальный срок заключения за участие в преступном сообществе,отметил спикер Госдумы.Кроме того, проект закона выделяет в отдельное преступлениеучастие лица в собрании представителей преступного мира в целях создания ируководства бандитскими группировками. За это предусмотрено от 12 до 20 леттюрьмы и штраф до миллиона рублей.За само создание или координацию ОПГ предлагается повыситьштрафы до пяти миллионов рублей. Также предлагается повысить штрафы за участиев преступном сообществе – с 500 тысяч до трех миллионов рублей и увеличитьминимальный срок заключения до семи лет.За совершение подобных преступлений с использованиемслужебного положения штраф увеличивается с миллиона рублей до пяти, срокзаключения будет прежний – от 15 до 20 лет тюрьмы."Все эти меры позволят правоохранительным органамэффективнее бороться с организованной преступностью", – уверен ВячеславВолодин.Напомним, ранее депутаты в первом чтении принялизаконопроект об усилении ответственности за оставление местадорожно-транспортного происшествия, повлекшего по причинение тяжкого вредаздоровью, а также смерть одного, двух или более лиц. Максимальное наказаниесоставит семь лет лишения свободы.