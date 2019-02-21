Компания Huawei анонсировала мобильный фотопринтер Pocket Photo Printer, подключающийся к смартфону по Bluetooth. Аппарат работает по бесчернильной технологии печати ZINK, которая была придумана Polaroid еще в 1990-х.

Компания Huawei анонсировала мобильный фотопринтер Pocket Photo Printer, подключающийся к смартфону по Bluetooth. Аппарат работает по бесчернильной технологии печати ZINK, которая была придумана Polaroid еще в 1990-х.Вместо чернил устройство использует специальную фотобумагу с защитным полимерным покрытием, под которым находятся голубые, желтые и пурпурные кристаллы красителей. "Карманный" принтер окрашивает изначально бесцветные кристаллы, воздействуя на них теплом, для мгновенной распечатки полноцветных клейких фотографий. Получившиеся снимки размером 5х7,6 см на самоклеящейся основе можно использовать в качестве стикеров и приклеивать их на любую ровную поверхность.Заряда батареи (500 мАч) хватит на печать 23-х стикеров, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе компании. Благодаря функции Huawei Share можно выбрать фотостикер из галереи смартфона и отправить его на печать за пару нажатий. Помимо обычных снимков, на Pocket Photo Printer можно распечатывать фото, "оживающие" при наведении камеры смартфона, а также визитки и другие документы.Габариты устройства — 120х80х22,3 мм, вес — 195 граммов. Воспроизводить принтеры могут 16,7 миллиона оттенков. Рабочая температура — в пределах +5–40 °С.В России новинка поступит в продажу к 28 февраля. Купить мини-принтер можно будет за 7990 рублей.