Имущество экс-мэра Копейска распродают с торгов. Как передает корреспондент ГТРК Южный Урал, иномарку осужденного Вячеслава Истомина продали за 479 тысяч рублей. Их судебные приставы перечислили в бюджет государства. Следующим на торги будет выставлен мотовездеход.

Имущество экс-мэра Копейска распродают с торгов. Как передает корреспондент ГТРК "Южный Урал", иномарку осужденного Вячеслава Истомина продали за 479 тысяч рублей. Их судебные приставы перечислили в бюджет государства.Арестованный в июне 2017 года экс-чиновник, осужденный за взятки и откаты, отбывает наказание в колонии строго режима. В счет штрафа в пять миллионов рублей, который он обязан выплатить, приставы списывают с его счетов ежемесячную сумму в 83 тысячи.Распродажа имущества Истомина продолжится. Следующим на торги будет выставлен мотовездеход стоимостью в 200 тысяч рублей.