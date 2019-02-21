Показали мне этот ролик на работе, коллеги по работе, я просто улыбнулся, но не придал этому значение, - сотрудник полиции, прославившийся тем, что перекрыл движение, чтобы пропустить хромую собаку, признался, что удивлен таким вниманием к своей персоне и поступку. По признанию инспектора, ему просто стало жалко животное, которое никак не могло пересечь проезжую часть.

Инспектор ДПС из Челябинска Сергей Милюков, ставший известным после появления в Сети ролика со своим участием, признался, что ему непривычно обилие внимания к его персоне со стороны средств массовой информации и общественности.Напомним, все началось с того, что в минувший вторник, 19 февраля, один из автомобилистов оказался свидетелем доброго и несколько необычного поступка полицейского.Сотрудник ГИБДД перекрыл дорогу на пересечении улиц Гагарина и Новороссийской, остановив движение транспорта, чтобы пропустить хромую собаку.Очевидец опубликовал видео со своего регистратора, запечатлевшего произошедшее, в Интернете, и на следующий день полицейский проснулся знаменитым.Сам инспектор рассказал, что заметил животное в тот момент, когда находился в патрульном автомобиле и занимался оформлением административного материала на водителя, нарушившего правила дорожного движения.По словам Сергея Милюкова, он просто решил помочь собаке, которая долго не могла перейти дорогу, так как ему стало жалко животное.