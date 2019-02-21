Несмотря на жесткую критику со стороны мировой общественности, правительством Исландии принято решение о продлении на следующие пять лет разрешения на охоту на китов. Годовая квота составит 209 китов-финвалов и 217 малых полосатиков.

Несмотря на жесткую критику со стороны мировой общественности, правительством Исландии принято решение о продлении на следующие пять лет разрешения на охоту на китов. Годовая квота составит 209 китов-финвалов и 217 малых полосатиков.Как показали результаты последних опросов общественного мнения, большинство населения Исландии выступает против промысла. При этом правительство страны утверждает, что добыча морских животных ведется ответственно, под надзором и в соответствии с результатами научных исследований, сообщает РИА Новости.Исландия возобновила охоту на китов более 10 лет назад, и с тех пор в отношении страны действуют санкции США. Кроме Исландии, китобойный промысел ведется так же в Норвегии, а в конце 2018 года о намерении возобновить его объявила Япония.