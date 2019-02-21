Актриса Дарья Егорычева скончалась после тяжелой болезни. Как сообщили в окружении артистки, известной зрителю, в частности, по сериалу Глухарь, Дарья страдала от онкологического заболевания.

Актриса Дарья Егорычева скончалась после тяжелой болезни.Как сообщили в окружении артистки, известной зрителю, в частности, по сериалу"Глухарь", Дарья страдала от онкологического заболевания.Рак легких у Дарьи Егорычевой диагностировали в 2012 году.Актриса за последнее время перенесла несколько операций и курсов химиотерапии. "Дарьяскончалась сегодня ночью", – сообщили близкие актрисы агентству ТАСС.Прощание с актрисой состоится 23 февраля. Отпевание пройдетв Софийском соборе, а похоронят Дарью Егорычеву, вероятно, на Лефортовскомкладбище в Москве, передает РИА ФАН.Дарья родилась 13 мая 1981 года, окончила ГИТИС.Работала в Театре Маяковского и в театре "У Никитских ворот". Вчастности, она играла в спектаклях "Бедная Лиза", "День рождениякота Леопольда", "Viva, парфюм!", "Живой труп".Известнатакже по сериалу "Глухарь". Актриса снималась в таких фильмах,как "Темная ночь", "Моя граница", "Тайна институтаблагородных девиц", "Пилот международных авиалиний".