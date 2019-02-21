Актриса Дарья Егорычева скончалась после тяжелой болезни.
Как сообщили в окружении артистки, известной зрителю, в частности, по сериалу
Глухарь, Дарья страдала от онкологического заболевания.
Актриса Дарья Егорычева скончалась после тяжелой болезни.
Как сообщили в окружении артистки, известной зрителю, в частности, по сериалу
"Глухарь", Дарья страдала от онкологического заболевания.
Рак легких у Дарьи Егорычевой диагностировали в 2012 году.
Актриса за последнее время перенесла несколько операций и курсов химиотерапии. "Дарья
скончалась сегодня ночью", – сообщили близкие актрисы агентству ТАСС.
Прощание с актрисой состоится 23 февраля. Отпевание пройдет
в Софийском соборе, а похоронят Дарью Егорычеву, вероятно, на Лефортовском
кладбище в Москве, передает РИА ФАН.
Дарья родилась 13 мая 1981 года, окончила ГИТИС.
Работала в Театре Маяковского и в театре "У Никитских ворот". В
частности, она играла в спектаклях "Бедная Лиза", "День рождения
кота Леопольда", "Viva, парфюм!", "Живой труп".
Известна
также по сериалу "Глухарь". Актриса снималась в таких фильмах,
как "Темная ночь", "Моя граница", "Тайна института
благородных девиц", "Пилот международных авиалиний".