Долгое время актера Андрея Чернышова считали похитителем женских сердец и бабником. Меж тем, артист был влюблен только в одну женщину, которую добивался более 10 лет.

Долгое время актера Андрея Чернышова считали похитителемженских сердец и бабником. Меж тем, артист был влюблен только в одну женщину, которую добивался более 10 лет.Зрители знают Андрея Чернышова по работам в фильмах "Бальзаковскийвозраст, или все мужики сво…", "Стерва для чемпиона", "Мужчина в моей голове","Зимний сон", "Жажда экстрима", "Право на любовь". Артисту доставались роли героев-любовников, поэтому многие ошибочно считали, что и в жизниартист заядлый холостяк.Меж тем, Чернышов не стремился разрушать образ, который емунавязали. Артист долгие годы не афишировал серьезные отношения с актрисойМарией Добржинской, которая младше него на 11 лет. В начале 2017 Андрей и Марияофициально стали мужем и женой."Когда я увидела его впервые, то подумала, что он бабник.Моя подруга сильно этим красавчиком увлеклась. У меня тогда были отношения,любовь. Если серьезно подумать, то в нашей жизни была судьбоносная встреча. Уменя был момент, когда я поняла, что влюбилась в него. А до этого просто быласимпатия", – призналась Добржинская в студии программы "Судьба человека".Андрей признался, чтовлюбился в Марию не сразу. Он приударил за ней только через год послезнакомства, к слову, эти ухаживания растянулись на 10 лет. "Мария была на второмкурсе. Я ее запомнил, мне рассказали, что у нее были отношения, любовь, роман.Потом я позвал ее на свидание, в кафе, в театр. И стал ухаживать. Но никому нерассказывал об этом. Важен был имидж холостяка", – признался артист.