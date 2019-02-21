Долгое время актера Андрея Чернышова считали похитителем
женских сердец и бабником. Меж тем, артист был влюблен только в одну женщину, которую добивался более 10 лет.
Долгое время актера Андрея Чернышова считали похитителем
женских сердец и бабником. Меж тем, артист был влюблен только в одну женщину, которую добивался более 10 лет.
Зрители знают Андрея Чернышова по работам в фильмах "Бальзаковский
возраст, или все мужики сво…", "Стерва для чемпиона", "Мужчина в моей голове",
"Зимний сон", "Жажда экстрима", "Право на любовь". Артисту доставались роли героев-любовников, поэтому многие ошибочно считали, что и в жизни
артист заядлый холостяк.
Меж тем, Чернышов не стремился разрушать образ, который ему
навязали. Артист долгие годы не афишировал серьезные отношения с актрисой
Марией Добржинской, которая младше него на 11 лет. В начале 2017 Андрей и Мария
официально стали мужем и женой.
"Когда я увидела его впервые, то подумала, что он бабник.
Моя подруга сильно этим красавчиком увлеклась. У меня тогда были отношения,
любовь. Если серьезно подумать, то в нашей жизни была судьбоносная встреча. У
меня был момент, когда я поняла, что влюбилась в него. А до этого просто была
симпатия", – призналась Добржинская в студии программы "Судьба человека".
Андрей признался, что
влюбился в Марию не сразу. Он приударил за ней только через год после
знакомства, к слову, эти ухаживания растянулись на 10 лет. "Мария была на втором
курсе. Я ее запомнил, мне рассказали, что у нее были отношения, любовь, роман.
Потом я позвал ее на свидание, в кафе, в театр. И стал ухаживать. Но никому не
рассказывал об этом. Важен был имидж холостяка", – признался артист.